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28 октября 2021, 17:31

Почему врачи советуют переболевшим COVID-19 быть как дети

Фото из архива
Фото из архива
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Коронавирус опасен не только тяжелой формой течения болезни, но и осложнениями. Симптомы постковидного синдрома могут проявиться даже спустя несколько месяцев после выздоровления. Чтобы вернуться к полноценной жизни, некоторым пациентам нужна реабилитация. В чем она состоит, от каких привычек во время восстановления лучше отказаться и почему врач рекомендует перенесшим COVID-19 пациентам вести себя так, как дети, рассказывает заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Эдуард Доценко.

Без перегрузки

Эдуард Анатольевич отмечает, что проблем со здоровьем после перенесенного COVID-19 может появиться много:

- Англичане описали около 200 симптомов постковидного синдрома. Самые распространенные проблемы неврологического характера: ухудшение памяти, нарушение внимания, депрессия, повышенная эмоциональность, бессонница. Часто встречаются проблемы с легкими, в первую очередь одышка, с сердцем, кожей. При этом шансы подвергнуться постковидному синдрому, как ни странно, одинаковые и у тех, кто перенес вирус в легкой форме, и у тех, кто в тяжелой. Все зависит от особенностей организма, но от каких именно, пока никто не знает.

У некоторых пациентов симптомы постковидного синдрома проявляются из-за чрезмерных нагрузок.

- Подобные действия могут привести к серьезным последствиям. К примеру, травматизации легких. При коронавирусе в стенки альвеол (мешочки, которыми мы дышим) откладывается соединительная ткань, которая делает их жесткими, что усложняет процесс дыхания. При большой вентиляции нагрузка на них увеличивается. Это может привести к разрыву. Такие случаи встречаются, хоть и не часто. Бывают проблемы и по кардиологии. После перенесенного миокардита сердечная мышца слабая, и серьезная физическая нагрузка запросто может стать причиной сердечной недостаточности. Не исключено и нарушение терморегуляции, развитие миопатии, ведь COVID-19 поражает мышцы, что приводит к слабости. Поэтому при реабилитации ни в коем случае нельзя через силу преодолевать слабость и разбитость, - утверждает профессор.

После болезни повышается риск развития тромбозов. По словам специалиста, это может быть связано с патологией сосудистой стенки, из-за чего легче образуются тромбы:

- Это еще одна причина, по которой стоит на время отказаться от физической нагрузки. Занимаясь спортом, мы потеем, кровь сгущается, и возможность развития тромбозов увеличивается. А вместе с этим растет и риск возникновения инфарктов и инсультов. В данном случае нужно не только воздержаться от нагрузок, но и принимать противосвертывающие препараты. Как правило, пьют их полтора месяца: считается, что спустя этот период риск тромботических осложнений снижается. Однако не помешает сделать коагулограмму - там есть показатели свертывания, возможности тромбообразования. Если все хорошо, то можно прекращать пить таблетки.

Профессор уверен, что после коронавирусной инфекции важно полноценно питаться:

"Вы обязаны есть все: мясо, хлеб, овощи, фрукты. Диет быть не должно. У многих пациентов, особенно с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции, нет аппетита и они во время болезни могут терять по 10-15 килограммов. Так что нужно восполнять калории. Единственное ограничение - алкоголь. Если есть поражение мышц, то алкоголь может только усилить процессы, так что с ним необходимо быть аккуратнее. Желательно около трех месяцев после перенесенного вируса вообще не употреблять. С курением, если нет сил отказаться полностью, лучше сделать паузу где-то на полгода, потому что оно может привести к снижению сатурации".

"Советую пациентам вести себя так, как дети"

Чтобы заметно снизить риск появления подобных проблем, необходима хорошая реабилитация. При этом к каждому человеку нужен индивидуальный подход.

- Все люди имеют свои особенности, поэтому и проблемы у них будут разные. Исходя из опыта, могу сказать одно: к реабилитации нужно подходить осторожно, особенно после коронавируса, перенесенного в тяжелой форме. Я пациентам обычно советую вести себя так, как дети. Ребенок никогда не будет делать того, чего не требует организм, потому что он очень хорошо его чувствует. Если организм требует минимальной нагрузки - ее надо давать, но только потихоньку. Необходимо начинать с уличных прогулок. Постепенно можно увеличивать их продолжительность, в зависимости от самочувствия, и дойти до определенного порога, когда организм скажет, что пора остановиться. Перегрузка может ухудшить состояние, поэтому о занятиях спортом в первое время не может быть и речи. Также нельзя забывать о мерах предосторожности: маска, социальная дистанция, обработка рук антисептиком, ведь перенесенный COVID-19 - это не гарантия того, что с вирусом вы больше не встретитесь. На днях английские врачи заявили, что повторно люди могут заразиться коронавирусной инфекцией в среднем через 16 месяцев, - разъясняет профессор.

Хороши в реабилитации дыхательные упражнения. Правда, по словам Эдуарда Анатольевича, здесь тоже нужен правильный подход:

- Надувать шарики после ковидной пневмонии, как некоторые советуют, не стоит. Дыхательная гимнастика должна быть очень мягкой, так как легким необходимо плавное восстановление.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 Дней".-0-

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