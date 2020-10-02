Почти 100 дипломов "Зеленых школ" вручат в новом учебном году

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 100 дипломов "Зеленых школ" будут вручены участникам образовательного проекта в новом учебном году. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации Минприроды Елена Мелешкова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшее количество дипломов отправится в Брестскую и Гродненскую области - 23 и 20 соответственно. Остальные дипломы распределились следующим образом: в Витебской области будет вручено 15 дипломов, Минской - 14, Гомельской - 12, Могилевской - 10, в Минске - 4. "Их количество неуклонно растет. Приятно отметить, что около трети всех дипломов получат учреждения дошкольного образования. Их вручение состоится в октябре этого года", - рассказала Елена Мелешкова.

Образовательный проект "Зеленые школы" ставит своей целью развитие экологического образования и просвещения в Беларуси. Сеть учреждений образования и других организаций, задействованных в реализации проекта, постоянно растет. Уже более 300 учреждений работают в шести областях и Минске по этой образовательной программе.

Реализация данного проекта осуществляется при поддержке проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и при поддержке Минобразования.-0-