Почти 19 тыс. нарушений требований безопасности выявлено и устранено на уборочной

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе уборочной кампании с 1 июля текущего года только Департаментом государственной инспекции труда при проведении надзорных мероприятий в 222 сельхозорганизациях пресечено свыше 4,8 тыс. нарушений требований охраны труда, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Из-за нарушений требований эксплуатации производственного оборудования, которые могли привести к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась работа 374 машин и механизмов, а также 19 производственных участков.

По требованию государственных инспекторов временно отстранялись от работы 963 работника - из-за неприменения необходимых средств индивидуальной защиты, непрохождения медицинских осмотров, обучения и инструктажей по охране труда.

За допущенные нарушения оштрафованы 76 должностных лиц сельскохозяйственных организаций, 63 работникам - вынесены предупреждения.

Кроме того, для профилактики травмирования, оказания практической помощи в обеспечении охраны труда мобильные группы обследовали 1549 сельскохозяйственных организаций. В них рекомендовано устранить свыше 14 тыс. нарушений требований безопасности.

Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 553 машин и механизмов и 23 производственных участков, отстранялись от работы 1113 работников.-0-