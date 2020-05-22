Почти 2 тыс. пассажиров БЖД воспользовались новой возможностью дистанционного оформления билетов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 2 тыс. пассажиров БЖД воспользовались новой возможностью дистанционного оформления электронных билетов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

БЖД расширила возможности электронной регистрации с 6 мая. Теперь приобрести электронный билет с электронной регистрацией на поезда региональных линий бизнес-класса и все поезда межрегиональных линий можно не позднее, чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира (на всем маршруте поезда). Это нововведение особенно актуально для пассажиров поездов межрегиональных линий, которые связывают сразу несколько областей, считают в БЖД.

"Всего с 6 по 20 мая в системе продаж было оформлено 39 400 заказов на покупку электронных билетов на поезда с нумерованными местами. При этом более 5% пассажиров приобрели билеты с электронной регистрацией менее чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции. Ранее в таком случае при покупке через интернет электронная регистрация была недоступна и требовалось обращение в билетные кассы", - отметили в пресс-центре.

Белорусская железная дорога с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации рекомендует пассажирам при оформлении проездных документов пользоваться электронными каналами продаж.-0-