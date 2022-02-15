Почти 2,5 тыс. будущих медиков направлены в поликлиники и больницы на помощь в лечении пациентов с COVID

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 2,5 тыс. студентов старших курсов медуниверситетов направлены в поликлиники и больницы на помощь в лечении пациентов с COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Практическому звену здравоохранения помогают 1228 старшекурсников БГМУ, 276 - ВГМУ, 440 - Гомельского и 526 - Гродненского медуниверситетов.

Студенты и врачи-интерны работают не только в стационарах, поликлиниках и скорой, но и помогают специалистам в кол-центрах, принимают звонки в регистратуре. Студенты также оказывают помощь мобильным бригадам, которые выезжают на дом к пациентам, работают в клинико-диагностических лабораториях, в прививочных кабинетах.

В пресс-службе отметили, что такая практика существовала и ранее в медицинских университетах: весной или осенью, во время сезонного подъема заболеваний, студенты также активно помогали врачам. На помощь пришли студенты старших курсов, обучающиеся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "медико-психологическое дело", "стоматология", "фармация", "медико-профилактическое дело".

Сегодня большинство пациентов болеет в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. Минздрав разработал планы по организации работы в зависимости от уровня роста заболеваемости и обращаемости пациентов.

В системе усилена работа амбулаторно-поликлинического звена: расширены красные зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, где принимают пациентов в красных зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье.-0-