Почти 3,7 млн белорусов полностью вакцинированы от COVID-19

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полный курс вакцинации прошли более 3 млн 685 тыс. белорусов. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

По данным Министерства здравоохранения, более 4 млн 804 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19.

Одну дозу вакцины также получили 900 подростков в возрастной группе 12-17 лет.

Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 51,4% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 39,4% населения.-0-

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