Почти 370 электронных ярмарок вакансий прошло в 2020 году

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году на единой информационной площадке http://e-vacancy.by прошло 369 электронных ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В мероприятиях участвовали 1 840 нанимателей республики, которые заявили около 80 тыс. вакансий.

"По результатам электронных ярмарок 4,4 тыс. соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме для рассмотрения. А в целом электронный ресурс посетили около 108 тыс. человек. Средний возраст посетителей - 34,5 года, - уточнили в Минтруда и соцзащиты. - Также за 2020 год службой занятости трудоустроено почти 120 тыс. человек, направлено на обучение 4,4 тыс."

Актуальные вакансии, включая те, что остались открытыми после электронных ярмарок, доступны для просмотра в общереспубликанском банке вакансий www.gsz.gov.by.-0-