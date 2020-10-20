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20 октября 2020, 09:45

Почти 39 тыс. человек присоединились к акции "Чистый лес"

Фото из архива
Фото из архива

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 39 тыс. человек присоединились к республиканской акции "Чистый лес" 17 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Участие в добровольной республиканской акции приняли 38 852 волонтера. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской (8306 добровольцев) и Могилевской (7465) областях. Работа была организована на 2288 объектах по всей стране", - рассказали в пресс-службе.

Активное участие в акции приняли школьники, студенты, трудовые коллективы. Поддержали экологическую кампанию и представители различных государственных органов и ведомств (Комитет государственного контроля, Государственный таможенный комитет, Генеральная прокуратура и другие).

В течение дня волонтеры помогали работникам отрасли благоустраивать лесной фонд: убирали мусор и захламленность, облагораживали места массового отдыха, готовили дендропарки к зимовке, занимались посадкой деревьев. Только за сутки совместными усилиями работников лесохозяйственных учреждений и добровольцев убрано около 4,5 тыс. куб.м мусора и захламленности, наведен порядок вдоль придорожных полос, благоустроены места вблизи мемориальных комплексов, памятных знаков и других объектах. На площади почти в 1300 га дополнительно высажено более 1,35 млн деревьев.

Министерство лесного хозяйства благодарит всех волонтеров за активность и напоминает о конкурсе фотоснимков. Для этого надо разместить в соцсетях (Facebook, "ВКонтакте", Instagram, Twitter) фото с места проведения акции с хештегами #Чыстылес2020 или #Чистыйлес2020. Авторы наиболее ярких и креативных работ получат памятные сувениры - брендовую продукцию Министерства лесного хозяйства.-0-

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