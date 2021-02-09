9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40% исследователей в белорусской науке - женщины. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии Национальной академии наук Алеся Соловей.

"Развитие белорусской науки характеризуется широкой представленностью женщин в ее кадровом потенциале. В целом по стране они составляют 39% от численности исследователей. Доля женщин среди кандидатов наук - 43,6%. Постоянно растет их количество среди докторов наук - сегодня это 19,9%. Доля женщин среди исследователей во всех областях науки, за исключением технических, превышает 50%. Больше всего они представлены в кадровом составе медицинских наук (69,6%). А в кадровом составе технических наук преобладают мужчины (женщины-исследователи в них составляют 28%)", - рассказала Алеся Соловей.

В Национальной академии наук Беларуси доля женщин среди исследователей составляет 47,6%, кандидатов наук - 43,6%, докторов наук - 18,6%. Высока их доля среди академических магистрантов, аспирантов и докторантов - 52,3%, 55,8% и 40,8% соответственно. "Таким образом, мы можем заключить, что женщина выступает как равноправный и равноценный субъект науки, требующей высшей квалификации и особых способностей. Постоянное увеличение доли женщин среди кандидатов и докторов наук опровергает теории, которые принижают их творческие возможности", - отметила ученый.

Алеся Соловей обратила внимание на то, что белорусское академическое сообщество в большинстве своем не поддерживает гендерные стереотипы относительно возможностей и роли женщин в науке. Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательским коллективом молодых ученых в 2020 году при поддержке гранта "БРФФИ-РФФИ Наука-М", большинство научных сотрудников НАН Беларуси не разделяет патриархальные представления о женщинах-ученых. Со стереотипом "наука - мужская сфера деятельности" не согласны 86,7%. Не считают, что "женщина менее компетентна как ученый" 90,7% опрошенных. Кроме того, 75,3% согласны с тем, что "научные достижения женщин-ученых в вашей области науки не менее значимы, чем достижения мужчин-ученых" (в том числе 83,4% женщин и 65,7% мужчин).

Однако большинство ученых (63,9%) согласны с тем, что женщине в сравнении с мужчиной сложнее сочетать профессиональные и семейные обязанности. Доля тех, кто так считает, немного выше среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: 67,8% и 59,5% соответственно.

Международный день женщин и девочек в науке отмечается 11 февраля. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 22 декабря 2015 года.-0-