Почти 40% исследователей в белорусской науке - женщины

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:24 "Минсктранс" в первой половине 2021 года пополнит парк на 150 троллейбусов и 280 автобусов Регионы
15:21 Доход от туризма в Эстонии в 2020 году снизился на 1 млрд евро В мире
15:19 ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая Экономика
15:11 Опасных для озимых морозов в ближайшее время не ожидается - Белгидромет Общество
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361 Общество
14:53 Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран Общество
14:53 Минский моторный завод реализует проект с крупным российским концерном Экономика
14:44 Почти 40% исследователей в белорусской науке - женщины Общество
14:42 БЖД на поезда в сообщении с Россией продала уже более 7,5 тыс. билетов Общество
14:37 В Минске из-за возгорания в парилке оздоровительного центра эвакуированы 200 человек Происшествия
14:23 Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в НАН Общество
14:17 Гипотеза о лабораторном происхождении коронавируса крайне маловероятна - ВОЗ В мире
14:14 МВД: установлены пять администраторов деструктивного Telegram-чата Происшествия
13:54 Жительница Кричева незаконно перевозила 3,4 тыс. пачек сигарет Происшествия
13:50 Уборка улиц от снега оказалась одной из самых актуальных тем на прямой линии с Караевым в Гродно Регионы
13:45 Кабинет компьютерной томографии заработал в Кобринской райбольнице Регионы
13:43 Источник животного происхождения нового типа коронавируса еще не установлен - ВОЗ В мире
13:41 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/64 финала Australian Open Спорт
13:38 Кухарев: проблему уклонения от уплаты налогов в Минске нельзя упускать из поля зрения Регионы
13:34 В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов В мире
13:26 Всебелорусское народное собрание создает надежную опору для движения страны вперед - Маркевич Общество
13:14 Белорусский рубль на торгах 9 февраля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:09 Минский автозавод представил перронный автобус МАЗ 271 на выставке в Москве Экономика
13:07 Во время акции протеста в Мьянме пострадали несколько человек В мире
13:01 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году увеличили экспорт продукции на 5% Экономика
13:00 Жителя Бреста подозревают в разжигании социальной вражды Происшествия
12:54 Лукашенко: в этой пятилетке Минск надо сделать идеальным Президент
12:50 Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры Культура
12:46 Брестчанин нашел чужую карточку и оплатил ею 24 покупки Происшествия
12:38 Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Я.Коласа и завода "Горизонт" Президент
Все новости
Все новости
Общество
09 февраля 2021, 14:44

Почти 40% исследователей в белорусской науке - женщины

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 40% исследователей в белорусской науке - женщины. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии Национальной академии наук Алеся Соловей.

"Развитие белорусской науки характеризуется широкой представленностью женщин в ее кадровом потенциале. В целом по стране они составляют 39% от численности исследователей. Доля женщин среди кандидатов наук - 43,6%. Постоянно растет их количество среди докторов наук - сегодня это 19,9%. Доля женщин среди исследователей во всех областях науки, за исключением технических, превышает 50%. Больше всего они представлены в кадровом составе медицинских наук (69,6%). А в кадровом составе технических наук преобладают мужчины (женщины-исследователи в них составляют 28%)", - рассказала Алеся Соловей.

В Национальной академии наук Беларуси доля женщин среди исследователей составляет 47,6%, кандидатов наук - 43,6%, докторов наук - 18,6%. Высока их доля среди академических магистрантов, аспирантов и докторантов - 52,3%, 55,8% и 40,8% соответственно. "Таким образом, мы можем заключить, что женщина выступает как равноправный и равноценный субъект науки, требующей высшей квалификации и особых способностей. Постоянное увеличение доли женщин среди кандидатов и докторов наук опровергает теории, которые принижают их творческие возможности", - отметила ученый.

Алеся Соловей обратила внимание на то, что белорусское академическое сообщество в большинстве своем не поддерживает гендерные стереотипы относительно возможностей и роли женщин в науке. Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательским коллективом молодых ученых в 2020 году при поддержке гранта "БРФФИ-РФФИ Наука-М", большинство научных сотрудников НАН Беларуси не разделяет патриархальные представления о женщинах-ученых. Со стереотипом "наука - мужская сфера деятельности" не согласны 86,7%. Не считают, что "женщина менее компетентна как ученый" 90,7% опрошенных. Кроме того, 75,3% согласны с тем, что "научные достижения женщин-ученых в вашей области науки не менее значимы, чем достижения мужчин-ученых" (в том числе 83,4% женщин и 65,7% мужчин).

Однако большинство ученых (63,9%) согласны с тем, что женщине в сравнении с мужчиной сложнее сочетать профессиональные и семейные обязанности. Доля тех, кто так считает, немного выше среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: 67,8% и 59,5% соответственно.

Международный день женщин и девочек в науке отмечается 11 февраля. Он был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 22 декабря 2015 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
женщины наука
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Опасных для озимых морозов в ближайшее время не ожидается - Белгидромет
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361
Фото из архива Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран
Фото из архива БЖД на поезда в сообщении с Россией продала уже более 7,5 тыс. билетов
Фото из архива Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в НАН
Всебелорусское народное собрание создает надежную опору для движения страны вперед - Маркевич
Главное
Во время встречи "Минск - это город, с которого надо брать пример" - Лукашенко принял с докладом мэра столицы
Представлен новый официальный интернет-портал Президента Беларуси
Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрирован 561 пациент с COVID-19, выписан 361
Топ-новости
Лукашенко поручил привести в порядок объекты недвижимости у площади Я.Коласа и завода "Горизонт"
Беларусь нацелена на дальнейшее развитие двусторонних отношений с Узбекистаном - Головченко
Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры
Как приручить дракона: Parimatch Foundation познакомил детей с "Цмокамi"
Уборку снега в Минске затрудняли ДТП и большой поток машин в час пик - Кухарев
Беларусь как участник ОБСЕ выступает за развитие системы региональной безопасности с учетом интересов всех стран
Более 1,1 тыс. предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания
Всебелорусское народное собрание создает надежную опору для движения страны вперед - Маркевич
Обращения граждан как лакмусовая бумажка проблемных вопросов - интервью
Петровский: оппозиция все 26 лет существовала с белорусским обществом в разных реальностях
Почти Br1 млн взыскано с участников уличных протестов за ущерб, нанесенный городским службам Минска
Белорусский рубль на торгах 9 февраля укрепился к трем основным валютам
Минский автозавод представил перронный автобус МАЗ 271 на выставке в Москве
Минтруда: 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике
РЕПОРТАЖ о необычном хобби жительницы Бешенковичей - "вышивке" пластилином
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.