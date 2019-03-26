Почти 50 автозаправок присоединились к проекту БОКК по установке боксов для сбора вещей

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста планирует организовать пункты сбора вещей от населения по всей стране. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первые боксы по сбору вещей установлены на автозаправках в Гомеле. На данный момент в Гомельской области насчитывается 27 таких пунктов сбора. В Минске пока установлены три контейнера. Инициатива активно развивается в Брестской, Могилевской областях, а также в Гродно. В ближайшее время несколько контейнеров установят еще и в Витебске. "Таким образом, в настоящее время боксы для сбора вещей размещены на 50 автозаправках Беларуси. В планах БОКК - организовать такие пункты по сбору вещей от населения по всей территории страны", - рассказала Ольга Мычко.

Генеральный секретарь БОКК отметила, что население готово давать вторую жизнь своим вещам: в некоторых городах контейнеры наполняются почти мгновенно. Но чтобы активно развивать этот проект, нужно до конца решить вопросы юридического порядка и утвердить эту деятельность на законодательном уровне. Так, пока возникают вопросы с налогообложением. Ведутся дискуссии насчет того, приносит ли эта инициатива какой-либо доход и нужно ли платить НДС. Есть и технические трудности в организации таких пунктов и дальнейшей переработке полученных вещей. "Поэтому планируем развивать нашу инициативу в партнерстве со службой соцзащиты, а также с организациями по сбору вторсырья. Это поможет решить те вопросы, с которыми нашей организации самостоятельно справиться пока проблематично", - добавила она.

Этот проект не только позволяет обеспечить нуждающихся вещами от населения, но и подразумевает развитие других направлений: улучшение экологии путем сбора вторсырья и организацию дополнительных рабочих мест (сортировщиков, комплектовщиков, специалистов по приему и выдаче вещей), резюмировала Ольга Мычко.

В настоящее время большая часть вещей от населения получает вторую жизнь на приходских подворьях, а также передается в общественные детские организации.-0-