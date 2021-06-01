Почти 53% работников стационарных учреждений соцобслуживания привились от COVID-19

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжается вакцинация работников стационарных учреждений социального обслуживания - привиты уже почти 53%, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Вакцинация работников, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, - важнейший компонент в борьбе с коронавирусной инфекцией. Привито почти 53% работников стационарных учреждений, в том числе 42% работников получили две дозы вакцины", - уточнили в Минтруда.

Наиболее активно вакцинация проводится в Гродненской области, где прививки получили почти 75% работников.

Вакцинируются и проживающие в стационарных учреждениях. Процедуру прошли около 86% человек, из них более 78% получили две дозы вакцины. В Минской области привились 99,7% проживающих.

В системе Министерства труда и социальной защиты работают 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов: 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, в которых проживают 20,2 тыс. пожилых людей и инвалидов. Деятельность стационарных учреждений обеспечивают почти 13 тыс. работников.-0-