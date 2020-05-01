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01 мая 2020, 09:11

Почти Br750 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br750 тыс. перечислено в страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель ФПБ Михаил Орда.

Фонд страхования медиков был создан в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. На 29 апреля профсоюзы перечислили в фонд более Br630 тыс., свыше Br117 тыс. - личные взносы людей.

К слову, свои пожертвования в этот фонд направили около 6 тыс. человек. По словам Михаила Орды, это своего рода показатель сплоченности белорусского общества, его готовности объединить свои усилия в сложный период.

Чтобы получить помощь из этого фонда, достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Комиссия по распределению денежных средств фонда, которая создана при отраслевом профсоюзе, оперативно рассмотрит представленные документы. "Мы определили для себя максимальный срок - после предоставления необходимых документов выплаты должны быть произведены не позднее трех дней. Из фонда уже перечислено Br25 тыс. в качестве материальной помощи", - отметил председатель ФПБ.

Профсоюзные организации всех отраслей оказывают и другую помощь учреждениям здравоохранения. В частности, закупают и передают в больницы и поликлиники маски, защитные медицинские комбинезоны, дезсредства.-0-

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