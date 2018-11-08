Почти четверть ученых-исследователей в Беларуси младше 30 лет - Белстат

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возраст каждого четвертого исследователя в Беларуси, занимавшегося в прошлом году научными разработками, не превышает 30 лет. Такие данные приведены в статистическом обзоре ко Всемирному дню науки (10 ноября), опубликованному на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

"Научными исследованиями и разработками в стране в 2017 году занимались 454 организации, более 60% - в Минске. В этой сфере трудились 26,5 тыс. человек. Непосредственно исследованиями и разработками занимались 17,1 тыс. исследователей. Возраст каждого четвертого не превышал 30 лет. Каждый пятый имел ученую степень", - отмечено в обзоре.

В аспирантуре обучались 5,1 тыс. человек, большинство получали образование по техническим (21%), экономическим (13%) и медицинским (11,5%) отраслям науки. В докторантуре обучались 503 человека - в основном по медицинским, техническим и историческим направлениям. Как и в предыдущие годы, в 2017-м в профессиональной структуре научных кадров больше всего исследователей было в области технических наук, удельный вес которых составил 58,9% от их общего числа, в области естественных наук - 20,3%, социально-экономических и общественных наук - 7,6%.

Такое распределение объясняется тем, что приоритетными направлениями научных исследований в Беларуси являются энергетика, химические технологии, био- и наноиндустрия, медицина и фармация, информационно-коммуникационные, авиакосмические, промышленные и строительные технологии.

В 2017 году внутренние затраты на научные исследования и разработки исчислялись Br617,7 млн (41,8% - бюджетные средства, 31,5% - собственные средства организаций). Текущие затраты составили 95% внутренних затрат на научные исследования и разработки (затраты на оплату труда, специальное оборудование, отчисления на социальные нужды). Больше всего средств традиционно направляется на экспериментальные разработки.

"Наука в последние годы приобретает все более практический характер. Ученые работают на конкретные цели, стоящие перед страной, приоритетами которой являются инновационное развитие, интеграция с производством, создание наукоемкой, ресурсосберегающей, конкурентоспособной на мировом рынке экономики", - говорится в обзоре.

Так, пятая часть промышленных предприятий республики является инновационно активной. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры инновационно активно около 80% предприятий отрасли, в фармацевтической промышленности - 70%, в транспортном машиностроении - более половины. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 19%. Белорусский экспорт на треть сформирован за счет высокотехнологичной и наукоемкой продукции.-0-