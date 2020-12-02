Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G - Минсвязи

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти все население Беларуси к концу 2022 года получит доступ к сети 4G, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"В Беларуси по итогам третьего квартала охват населения услугами сотовой связи 4G составил 89,4%. В текущем году, благодаря конверсии радиочастотного спектра, обеспечено этими услугами все население Гомельской области. В ближайшее время сеть 4G будет значительно расширена на территории Могилевской области, а до конца 2022 года будет доступна практически всему населению страны", - рассказали в Минсвязи.

Что касается ситуации в мире, Международный союз электросвязи опубликовал отчет "Измерение цифрового развития: факты и цифры, 2020 год". Последние данные показывают, что количество домохозяйств, имеющих доступ в интернет, составляет 57%. Вместе с этим в мире наблюдается значительный разрыв между городской и сельской местностью. По данным отчета, впервые в истории количество абонентов сотовой подвижной электросвязи сокращается, а глобальный рост числа абонентов подвижной широкополосной связи стабилизируется.

В мире также наблюдается замедление развертывания инфраструктуры подвижной широкополосной связи. За период с 2015 по 2020 год охват сетями 4G во всем мире удвоился. К концу этого года, по оценке МСЭ, сетями 4G будут охвачены почти 85% населения Земли. С другой стороны, с 2017 года годовые темпы роста постепенно замедляются, и в текущем году охват сетями 4G оказался всего лишь на 1,3 процентных пункта выше, чем в 2019-м.-0-