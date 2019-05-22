Почтовая продукция к II Европейским играм выпущена в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательский центр "Марка" РУП "Белпочта" при содействии Дирекции II Европейских игр выпустил разноплановую почтовую продукцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белпочты".

Подготовлены художественные маркированные и немаркированные карточки, маркированные конверты, сувенирная продукция. Выпущены 4 почтовые марки, на которых представлены популярные и зрелищные виды спорта. Цветовая гамма марок перекликается с символикой II Европейских игр - логотипом и слоганом "Яркий год, яркий ты".

Фото Белпочты

С помощью технологии дополненной реальности для этих марок разрабатывается специальный сценарий. Увидеть его можно будет, применив бесплатное мобильное приложение Ar Marka Belarus (3D-картинка появится при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением).

Кроме того, с 21 по 30 июня 2019 года на почтамте Минска будет проходить специальное гашение.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-