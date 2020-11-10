Под Новогрудком заметили новый для Беларуси вид птиц - серого жаворонка

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Новогрудком отметили новый для Беларуси вид птиц - серого жаворонка, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Серый жаворонок - южный вид. Это один из самых маленьких по размеру жаворонков.

До сих пор в Беларуси регистрировались четыре вида жаворонков: рогатый, полевой, лесной и хохлатый. Из них первый прилетает только зимой, а остальные гнездятся в Беларуси.

Серый жаворонок в прошлом году впервые был зарегистрирован в Польше, пока это единственная регистрация там. В этом году была регистрация в Литве, недавно - в Финляндии.

Серый жаворонок станет 337-м видом в списке птиц Беларуси после утверждения Белорусской орнито-фаунистической комиссией. Недавно на Гродненщине зарегистрировали еще один новый для Беларуси вид - бурую пеночку из Сибири. На сегодня в списке птиц Беларуси 332 вида, утверждения ожидают также нильский гусь, полярная чайка и овсянка-ремез.-0-