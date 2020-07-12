Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку - ученый

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка государства позволила сохранить в Беларуси академическую науку. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Валерий Федосюк.

Глава НПЦ отметил, что после распада СССР ученым пришлось столкнуться с множеством трудностей. "Только благодаря поддержке государства Национальная академия наук вообще сохранилась, потому что в 1990-е годы ходили разные разговоры на этот счет. Сейчас НАН нормально работает и стабильно развивается", - сказал Валерий Федосюк.

Он подчеркнул, что белорусские разработки соответствуют общемировому уровню, а некоторым из них можно дать и более высокую оценку. "Например, в 2018 году был запущен японско-европейский космический аппарат, который отправился изучать Меркурий. Часть аппаратуры - белорусской разработки. Это говорит о том, на каком высоком уровне мы работаем. Что касается дальнейших планов НПЦ, то сейчас перед нами стоит задача создать отечественную батарею для электротранспорта. И мы ее сделаем на уровне того, что имеется сегодня в мире, только намного дешевле", - уверен гендиректор.

По его словам, молодым ученым в Академии наук стараются обеспечить достойный заработок, помочь со строительством жилья, предоставляют возможности для самореализации. "Более трети ученых в НПЦ - люди в возрасте до 30 лет, так что молодежь к нам стремится. Средняя зарплата в центре последние несколько лет - около Br1,5 тыс. В основном зарабатываем на хозяйственных договорах с отечественными предприятиями и на экспорте", - рассказал глава НПЦ.

Научно-практический центр НАН по материаловедению развивается и обновляется, закупается современное оборудование для научных исследований, отметил Валерий Федосюк.-0-