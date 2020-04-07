Подготовка к запуску первого энергоблока БелАЭС находится на финальной стадии - глава Росатома

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к запуску первого энергоблока Белорусской атомной электростанции находится на финальной стадии. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам российской атомной отрасли, сообщает БЕЛТА.
"Работы на энергоблоке №1 находятся в самой горячей, финальной стадии. 31 марта прошла приемка инженерно-технических средств физической защиты блока, теперь он готов к завозу топлива", - сообщил Алексей Лихачев.
5 апреля энергоблок был взят под охрану сотрудниками МВД Беларуси, добавил глава Росатома.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-