Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство начнется в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей сообщил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Работу над бюджетом Владимир Андрейченко назвал важнейшим направлением деятельности парламента. "Уже в ближайшее время начнется подготовка республиканского бюджета на 2021 год и изменений в налоговое законодательство. Профильным комиссиям необходимо активно включиться в эту работу, вносить свои предложения. Не должны оставаться в стороне и остальные парламентарии", - сказал он.

Спикер призвал обсуждать имеющиеся проблемы, возможные инициативы, в том числе и на местах с руководством исполкомов, предприятий. "Все идеи должны быть реальными и рассматриваться при подготовке бюджета на 2021 год", - подчеркнул он.

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 2 апреля. Парламентариев ожидает серьезная и напряженная работа. При этом Владимир Андрейченко отметил, что депутаты уже активно включились в законотворческий процесс. В результате более половины из находящихся в Палате представителей законопроектов, 36 из 64, подготовлены, внесены в проект повестки дня и будут рассмотрены в Овальном зале на ближайших заседаниях. Остальные проекты законов отрабатываются в соответствии с сессионным графиком.

"Нам следует уделить особое внимание законопроектам, которые вызывают повышенный интерес населения и субъектов хозяйствования. Это проекты законов по вопросам хозяйственных обществ, торговли и общепита, рекламы, прав инвалидов и их социальной интеграции, блок законопроектов, касающихся сферы здравоохранения", - перечислил спикер.

Работа над такими документами должна сопровождаться серьезными экспертными оценками, обсуждениями с представителями общественных объединений, бизнес-сообщества и анализом правоприменительной практики, напомнил председатель Палаты представителей. Следует учитывать мнения и пожелания граждан, которые депутаты аккумулируют при работе в избирательных округах, добавил он.

На ближайшие месяцы в парламенте запланирован ряд практикоориентированных мероприятий: семинары, круглые столы, выездные заседания. "Желательно, чтобы результатом таких мероприятий были не только дискуссии, но и конкретные предложения, рекомендации, которые могут лечь в основу нашей дальнейшей деятельности", - акцентировал Владимир Андрейченко.

Совет Палаты представителей рассмотрел сегодня не только вопросы весенней сессии, но и создание рабочей группы Национального собрания по достижению Беларусью Целей устойчивого развития. Утверждено положение о рабочих группах по сотрудничеству с парламентами иностранных государств и делегациях Национального собрания в международных парламентских организациях. Рассматривался также вопрос о формировании рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья.-0-

Фото Андрея Покумейко

Парламент ожидает от Послания Президента акцентов во внутренней и внешней политике Парламентские планы будут корректироваться с учетом обращения Президента с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

В парламенте держат на контроле подготовку мер поддержки экономики на фоне коронавируса Как сообщалось, в Беларуси меры поддержки на фоне коронавируса предлагается применять по отраслевому принципу, то есть ориентироваться на конкретные отрасли, которые могут потенциально пострадать в данной ситуации.

Белорусские депутаты рассчитывают компенсировать простой в международном парламентском сотрудничестве из-за коронавируса Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных