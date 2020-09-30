Подготовку врачей в резидентуре будут вести по 63 специальностям

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка врачей в резидентуре будет проходить по 63 специальностям, сообщила начальник главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА на тему "Повышение качества медицинского образования в Беларуси".

Введение в стране такой формы подготовки, как резидентура, планируется с 2023 года. Это закреплено в новой редакции закона о здравоохранении, которая проходит подготовку ко второму чтению.

Претерпит изменения статья закона, касающаяся клинической ординатуры. "Она будет изменена на резидентуру. Но это не аналог клинической ординатуры, не одно и то же", - отметила Ольга Колюпанова. По ее словам, стремительное развитие медицинской помощи требует от здравоохранения создания современной системы подготовки врачей-специалистов. Речь идет об освоении высокотехнологичных вмешательств, дальнейшем совершенствовании и повышении качества профессиональной подготовки с учетом современного состояния и перспектив развития здравоохранения, интеграции с мировой системой медицинского образования.

Резидентура будет направлена на индивидуальную постдипломную подготовку врачей-специалистов, углубление их профессиональных знаний и совершенствование практических навыков, освоение передовых медицинских технологий, подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

На сегодня в клинической ординатуре 63 специальности, предполагается, что они все останутся в резидентуре, но будут предусмотрены разные сроки подготовки. Этот вопрос еще обсуждается, отметила начальник главного управления. Каждое учреждение образования будет отвечать за определенные специальности. Например, за подготовку в области хирургии, акушерства и гинекологии - БелМАПО, кардиологии и кардиохирургии - РНПЦ "Кардиология", нейрохирургии - РНПЦ неврологии и нейрохирургии, стоматологии - Витебский медуниверситет, БГМУ, трансплантологии - БГМУ, диагностических исследований - Гомельский медуниверситет. В этом процессе также будут задействованы образовательные центры всех РНПЦ по разным направлениям.

"Мы глубоко убеждены, что кардиохирурги, нейрохирурги, хирурги, трансплантологи, стоматологи высокого уровня - это специалисты, которые должны пройти серьезную подготовку в резидентуре", - добавила Ольга Колюпанова.

По ее словам, во многих странах базовое медицинское образование включает шесть лет подготовки в медуниверситетах, после окончания которого присваивается квалификация врача общей практики. Чтобы стать высококвалифицированным врачом-специалистом, затем необходимо пройти последипломную подготовку в резидентуре. В зависимости от специальности она может длиться от года до пяти лет. После этого специалист высокого класса получает допуск в профессию и может оказывать медицинскую помощь, применяя высокотехнологичные методики.

Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома убежден, что более длительная, глубокая подготовка по высокотехнологичным специальностям действительно необходима. "Это не только формирование ключевых специалистов с высоким уровнем компетенций, это еще и некое созревание современного доктора. - сказал он. - На первом курсе мы получаем зачастую молодых и незрелых людей, в том числе в моральном плане. И даже получив диплом о высшем медицинском образовании, молодому специалисту необходимо готовиться дальше, созревать, находиться в среде учителей-единомышленников. Резидентура как раз и помогает сформировать более подготовленного специалиста и более зрелого человека", - заключил он.-0-