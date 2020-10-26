Подходы к ведению пациентов с раком предстательной железы пересмотрели в Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пересмотрели подходы к ведению пациентов с локализованным раком предстательной железы. Такая информация размещена на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что лечение рака предстательной железы связано с риском послеоперационных осложнений, к главным из которых относятся нарушение эректильной функции и мочеиспускания, что значительно ухудшает качество жизни. Эти факторы определили необходимость пересмотра подходов к ведению пациентов и появлению такого вида лечения локализованного рака предстательной железы, как активное наблюдение.

"По промежуточным данным становится очевидным, что активное наблюдение является безопасным и выгодным подходом для большинства мужчин с диагностированным раком предстательной железы низкого и очень низкого риска", - сообщатся на сайте.

Активное наблюдение предусматривает регулярный мониторинг за возможным прогрессированием заболевания у пациентов при раке предстательной железы низкого риска с целью отложить или избежать лечения для сохранения удовлетворительного качества жизни. Переход к радикальному лечению предполагается в отсроченном периоде с учетом диагностированного прогрессирования заболевания.

Применение активного наблюдения дает возможность снизить объем медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях, без ущерба для онкологических результатов.

Этой проблеме посвящена статья, опубликованная в журнале "Здравоохранение. Healthcare" (№9, 2020). Ее подготовил коллектив авторов под руководством директора РНПЦ Сергея Полякова. В статье отражены данные с анализом группы пациентов, которые проходили комплекс диагностических мероприятий в РНПЦ ОМР имени Н.Н. Александрова.-0-