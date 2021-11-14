14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем зяби в хозяйствах Беларуси планируют завершить 21 ноября. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день основной объем сельскохозяйственных культур в стране убран. На полях осталось убрать 0,3% от всего объема. Это 3 тыс. га кукурузы на зерно и около 3 тыс. га сахарной свеклы. Осталось завершить также зяблевую обработку почвы. По плану мы должны провести ее на площади 1 млн 520 тыс. га, а на сегодняшний день проведена обработка на 1 млн 200 тыс. га. Идем с опережением, в сутки обрабатывают 40 тыс. га. До 20-21 ноября мы закончим подъем зяби", - рассказал Иван Крупко.

Министр рассказал, что в стране по текущим итогам получено 9,1 млн т зерна. Это зерновые колосовые, кукуруза на зерно и семена рапса. Ожидается, что также будет произведено 6 млн т молока. Это выше уровня прошлого года на 100 тыс. т. Объем полученного яйца вырастет на 103%. Будет увеличено производство мяса говядины на 7 тыс. т с ростом в 101,2%, а выработка мяса свинины составит 450 тыс. т, что соответствует внутренним потребностям страны. Будет получено 665 тыс. т мяса.

На данный момент в стране посеяны озимые культуры. Это зерновые на площади 1 млн 520 тыс. га, что на 78 тыс. га больше уровня прошлого года. А также рапс на площади 404 тыс. га, что на 28 тыс. га больше, чем в прошлом году.-0-