Подписан план совместных мероприятий организаций Беларуси и МККК

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник и глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси Себастьян Фюстье подписали план совместных мероприятий государственных и иных организаций Беларуси и МККК на 2022 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Документом предусматриваются проекты по имплементации международного гуманитарного права государственными органами и организациями Беларуси, поддержка возможностей Белорусского Красного Креста в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, распространение знаний о международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца.-0-