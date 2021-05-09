Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов - Орда

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов. Такое мнение высказал журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, комментируя подписанный главой государства декрет "О защите суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Любая страна, исходя из ситуации, принимает те решения, документы, которые необходимы для устойчивого и безопасного развития. Если такой декрет принят сегодня, значит, он нужен и оправдан", - уверен руководитель ФПБ.

Подписание главой государства этого декрета, по его словам, означает появление в стране определенных защитных механизмов. "Как говорят, всегда надо держать порох сухим. И если мы не будем об этом думать, то всегда найдутся те, кто захочет нас испытать. А мы всегда должны быть к этому готовы", - сказал Михаил Орда.-0-