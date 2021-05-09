Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.-0-

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