Поезда бизнес-класса Минск-Могилев сформируют из вагонов локомотивной тяги: разницу в стоимости можно вернуть

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезда бизнес-класса Минск - Могилев 20-24 января сформируют из вагонов локомотивной тяги, разницу в стоимости можно вернуть в билетных кассах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

По техническим причинам с 20 по 24 января в сообщении Минск - Могилев - Минск следующие поезда межрегиональных линий бизнес-класса будут сформированы из вагонов локомотивной тяги: №744 Минск - Могилев отправлением 20, 21 и 23 января, №745 Могилев - Минск (21 и 23 января), №741 Могилев - Минск (22 и 24 января), №742 Минск - Могилев (22 и 24 января), №743 Могилев - Минск (21 и 23 января), №746 Минск - Могилев (22 января).

"Пассажиры могут ехать в этих поездах по ранее приобретенным проездным документам. Возврат разницы в стоимости будет производиться при обращении в билетные кассы Белорусской железной дороги после проезда при наличии соответствующей отметки в проездном документе, сделанной уполномоченным работником поездной бригады", - пояснили в БЖД.-0-