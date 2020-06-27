Погода на предстоящей неделе будет способствовать наливу колоса зерновых культур - Белгидромет

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погода на предстоящей неделе будет способствовать наливу колоса зерновых культур, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе преобладание умеренного температурного режима в сочетании с достаточным количеством влаги на большей части территории страны будет способствовать наливу колоса зерновых культур. Наступление восковой спелости озимых зерновых на основных массивах ожидается в первой половине июля, местами в северной части Беларуси - в конце второй декады июля", - сказали в Белгидромете.

По последним данным, у озимых идет формирование зерновки, местами на севере Беларуси завершается цветение. Преимущественно в южных областях и на западе страны начался налив зерна, отмечена молочная спелость. Развитие озимых зерновых культур на неделю-полторы (по сведениям ряда метеостанций - на две недели) отстает от прошлогодних сроков. Продуктивный стеблестой на наблюдательных участках сформировался более плотный, чем в прошлом году. Состояние озимых культур в основном хорошее.-0-