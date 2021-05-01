Погодные условия для развития сельхозкультур в Беларуси улучшились - Белгидромет

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия для развития сельскохозяйственных культур на территории Беларуси улучшились, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"У яровых зерновых культур отмечаются всходы, в отдельных районах наблюдается третий лист, на поздних посевах идет прорастание зерна. Развитие озимых зерновых культур идет с заметным отставанием от прошлогоднего. На большей части территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии", - рассказали в Белгидромете.

В ближайшее время погодные условия ускорят появление всходов, дальнейшее развитие сельскохозяйственных и плодовых культур, отрастание многолетних трав. Ожидаемые дожди в отдельные дни будут несколько затруднять проведение полевых работ.-0-