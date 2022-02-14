Поговорисподростком: Следственный комитет запустил флешмоб по профилактике наркомании

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет запускает интерактивный флешмоб #поговорисподростком. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Беларуси становится все более актуальной. Ежедневно следственные подразделения ведомства возбуждают уголовные дела за совершение преступлений, предусмотренных ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Всего за 2021 год по ст.328 возбуждено 4631 уголовное дело. Из них 2545 с целью сбыта, это ч. 2-5 статьи. Для сравнения: в 2020 году таких уголовных дел было возбуждено 3504", - рассказали в СК.

Как показывает практика, параллельно количеству уголовных дел наблюдается увеличение числа несовершеннолетних, обвиняемых по этой категории. С каждым годом все больше несовершеннолетних вовлекается в незаконный оборот наркотических средств и сами становятся накропотребителями. Число несовершеннолетних, обвиняемых по ст.328 УК, в прошлом году составило 90 человек, в 2020-м их было 33.

"Учитывая, что проблема носит массовый характер и требует повышенного внимания со стороны родителей, опекунов, законных представителей и общественности, Следственный комитет запускает интерактивный флешмоб #поговорисподростком", - отметили в ведомстве.

В мае 2021 года повышенная активность нового интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов была зафиксирована на территории Брестской области. Он обрел популярность у курьеров, закладчиков и тех, кто употребляет наркотики. Сегодня в производстве следственного управления УСК по Брестской области находится уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. Речь идет об особо опасных психотропных веществах, да еще и в крупном размере. Преступление совершено организованной группой. В статусе обвиняемых - 17 молодых людей в возрасте до 30 лет, среди них 6 несовершеннолетних, которые сделали не менее 1 тыс. закладок психотропов.

В последнем уголовном деле, выделенном в отдельное производство и направленном в суд, в качестве обвиняемых - 22-летний минчанин и 17-летняя школьница из Жабинки. Вместе они делали закладки, а часть наркотиков употребляли. Свои действия не стеснялись фотографировать на телефон. Всего они разложили закладки с наркотиком общей массой более 65 г, это не менее 430 разовых доз.

На территории Беларуси в 2020 году была создана преступная организация - сеть интернет-магазинов, не имевшая аналогов на территории страны по своей структуре и объемам продаж наркотиков. В ходе следствия установлена структура преступной организации, состоявшей из четырех интернет-магазинов, подчиненных единому центру, которые занимались распространением наркотиков на территории страны, а также Telegram-каналов и сервиса на крупнейшем российском даркнет-рынке. Преступную деятельность интернет-магазина расследует главное следственное управление Следственного комитета. С уголовным делом в общем соединено (с учетом уголовных дел, направленных в суд и выделенных для направления в суд) 376 уголовных дел в отношении 153 обвиняемых. Уже переданы прокурору уголовные дела в отношении 92 обвиняемых. Возраст обвиняемых - от 18 до 53 лет, причем преобладает молодежь в возрасте от 18 до 23 лет.

Не остается без внимания тема гибели людей в результате потребления наркотических средств и психотропных веществ. По официальным данным МВД, в 2021 году в результате потребления наркотических средств и психотропных веществ в Беларуси скончались 140 человек.

Основные признаки человека, употребляющего психотропные вещества: дикий взгляд, обезвоживание, тревожное состояние (ощущение, что за тобой все следят, что за тобой пришли), дефекты речи (судорожные движения нижней челюстью, гримасы), отсутствие аппетита, галлюцинации (как правило, слуховые), жестикуляция (непроизвольные движения руками, ногами, головой), полное отсутствие сна, невероятный прилив энергии (желание двигаться, что-то делать, все действия, как правило, непродуктивны), желание делать какую-либо кропотливую работу (как правило, начинают разбирать на составляющие сложные механизмы), возникают бредовые идеи (например, поуправлять миром).

"Если у вас закрались подозрения, то в первую очередь необходимо проверить компьютерную технику своего ребенка. В частности, обращайте внимание на мессенджеры Telegram, ViPole, Jabber и программу Tor. Они могут свидетельствовать, что ребенок посещает запрещенные ресурсы, интересуется противозаконными вещами, которые могут как раз касаться участия в распространении запрещенных веществ или их употреблении, которых нет в открытом доступе. Нужно обращать внимание, если ребенок ставит пароли, графические ключи доступа к своим гаджетам, а также отдельным программам. Желательно знать коды доступа и в случае возникших подозрений изучить переписку. Иногда подростки могут таким способом прятать от родителей свою личную жизнь. Сразу бить тревогу из-за пароля на телефоне не стоит, но держать руку на пульсе нужно всегда. И самое главное - наличие у ребенка денежных средств или крупных сумм. Особенно если вы знаете, что он нигде не работает. Если ребенок перестал просить карманные деньги, а заработка у него нет, то это уже повод задуматься", - отметили в СК.-0-