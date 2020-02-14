Пограничники получили оборудование из США для охраны границы в Полесском заповеднике

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским пограничникам от Министерства энергетики США передано современное оборудование для обеспечения охраны границы на территории радиационно-экологического заповедника. Официальная церемония передачи прошла сегодня на участке пограничного поста "Наровля", сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В церемонии приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Буткевич и представитель Министерства энергетики США Мэтью Сик.

Министерство энергетики США с 2013 года предоставляет международную техническую помощь белорусской стороне по проекту "Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на Государственной границе Республики Беларусь". Ведется оснащение пунктов пропуска оборудованием радиационного контроля, белорусским пограничникам предоставляются мобильные системы обнаружения, обеспечено техническое обслуживание поставленного оборудования. Кроме того, проводятся обучающие мероприятия для сотрудников органов пограничной службы.

Пограничный пост "Наровля" - первое подразделение "зеленой" границы (части границы государства между пунктами пропуска. - Прим. БЕЛТА), модернизированное по проекту. Пост оснащен системой дистанционного мониторинга, специально оборудованными автомобилями, тепловизорами, биноклями, техникой для радиационного контроля, средствами индивидуальной защиты, обмундированием и снаряжением для выполнения задач по охране границы на территории, подвергшейся радиационному загрязнению.

Как отметил Игорь Буткевич, совместная работа с американской стороной позволяет значительно повысить эффективность противодействия незаконному обороту радиоактивных и ядерных материалов на белорусской границе и обеспечить безопасность не только в Беларуси, но и в регионе в целом. "Учитывая условия в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - отсутствие электричества, неустойчивость мобильной связи, сложный рельеф и нестандартную инфраструктуру - техническое решение по прикрытию данного участка является уникальным и не имеет аналогов. Реализация данного проекта является приоритетной для Госпогранкомитета", - сказал он. Проект позволяет в том числе минимизировать нахождение сотрудников органов пограничной службы на загрязненной территории.

После завершения официальной церемонии стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили готовность продолжить взаимодействие по усилению потенциала радиационного контроля на "зеленой" границе.-0-

Фото ГПК