Погранзаставу модульного типа открыли на границе с Украиной

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось торжественное открытие пограничной заставы "Деражичи", сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В нем приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, военнослужащие погрангруппы и другие гости.

"Все помещения заставы находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены имуществом, необходимым для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач. В помещениях установлена бытовая техника и мебель. На пограничной заставе имеется баня и душевые кабинки. На территории заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак, а для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты", - рассказали в ГПК.

Немаловажным является и то, что возведение модульной заставы требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделение на другой участок границы.

Пограничная застава "Деражичи" расположена в одноименном населенном пункте Лоевского района. С 10 октября под ее контролем находится речной участок белорусско-украинской государственной границы протяженностью более 20 км. "На данном участке границы не встретишь привычных технических средств охраны в виде протяженных сигнализационных комплексов. В службе пограничники заставы "Деражичи" активно используют плавсредства различного типа, тепловизоры. Вместе с тем благодаря автоматизированному посту технического наблюдения на заставе реализована возможность дистанционного контроля за охраняемым участком границы и прилегающей местностью в светлое и темное время суток, что позволяет следить за удаленными и заболоченными местами", - отметили в ведомстве.

Пост оснащен автономными источниками питания (солнечные панели, ветрогенераторы, аккумуляторы) и интегрирован в интеллектуальную систему охраны границы центра мониторинга, который расположен на пограничной заставе "Хойники". Такой подход к построению интеллектуальной границы позволяет подразделению действовать только по реальным нарушителям законодательства, экономя материальные средства, людской ресурс и значительно повышая эффективность охраны рубежей.

В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить количество автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 км, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. -0-

Фото ГПК