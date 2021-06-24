Появление индийского штамма COVID-19 актуализирует задачу по вакцинации населения - Пиневич

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Появление индийского штамма коронавируса в Беларуси актуализирует задачу по вакцинации населения. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появление индийского штамма для нас - очередное основание актуализировать работу, а для граждан - вакцинироваться. Вакцины сейчас хватает, по нашим данным. Любой тип вакцин обладает защитным свойством и не приводит к тяжелым последствиям. Поэтому вывод очень простой: вакцинация - один из важнейших компонентов наряду с социальным дистанцированием и другими мерами профилактики заболевания", - сказал министр.

Минздрав 23 июня сообщил, что в республике выявлен индийский вариант коронавируса. "Первые случаи появились, они будут расширяться. Это закон эпидемиологии: если штамм появился, он будет развиваться. Так же было с британским штаммом, который сейчас у нас превалирует. В том, что штамм будет меняться, не вижу причин для большой паники. Но то, что мы видим по заявлениям наших коллег с Востока, из России, - именно индийский штамм коронавируса "Дельта" послужил причиной более высокого уровня заболеваемости", - отметил Дмитрий Пиневич.

В этой связи Минздрав по согласованию с местными органами власти, управлениями по здравоохранению рекомендует по-прежнему держать в резерве свободные койки на случай подъема заболеваемости. Например, в Бресте сейчас около 500 таких коек - в областной, центральной и первой городской больницах.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Виктора Михаловского, сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 25% от пикового значения 2020 года. Ситуация управляемая и находится под контролем.

В облисполкоме сегодня обсуждались меры по материально-техническому и кадровому обеспечению, повышению качества медицинских услуг в учреждениях здравоохранения Брестской области.-0-

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