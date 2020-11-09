9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 10 ноября с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка билетов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Просим пассажиров в этот период обращаться в билетные кассы", - сказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.-0-