Поликлиники и больницы изменят график работы в выходные и праздники в мае

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав изменил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Больничные организации 1, 7, 9 мая будут работать по графику праздничного дня, 4, 11 мая - субботнему графику, 5 мая - выходного дня, 6, 8, 10 мая - рабочего дня.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических организаций, организаций переливания крови, медтехники, аптек 1, 7, 9 мая будет организована по графику праздничного дня, 4, 10, 11 мая - рабочего дня, 5 мая - выходного дня, 6, 8 мая - субботнему графику.

На праздничных мероприятиях будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.-0-