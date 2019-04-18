Поликлиники и больницы изменят график работы в выходные и праздники в мае

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав изменил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
Больничные организации 1, 7, 9 мая будут работать по графику праздничного дня, 4, 11 мая - субботнему графику, 5 мая - выходного дня, 6, 8, 10 мая - рабочего дня.
Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических организаций, организаций переливания крови, медтехники, аптек 1, 7, 9 мая будет организована по графику праздничного дня, 4, 10, 11 мая - рабочего дня, 5 мая - выходного дня, 6, 8 мая - субботнему графику.
На праздничных мероприятиях будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.-0-
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