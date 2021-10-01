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Общество
01 октября 2021, 15:19

Политолог: Беларусь - лучший пример того, как нужно жить

Александр Сосновский. Фото медиаклуба "Формат А-3"
Александр Сосновский. Фото медиаклуба "Формат А-3"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - лучший пример того, как нужно жить, заявил на встрече в международном медиаклубе "Формат А-3" главный редактор немецкого журнала World Economy, политолог, журналист, член общества внешней политики ФРГ и Союза журналистов Германии Александр Сосновский, сообщает БЕЛТА.

"Среди всей линейки бывших советских стран Беларусь - лучший пример того, как нужно жить. Я могу сравнивать вас с Грузией, Прибалтикой... Они пошли по другому пути, как им казалось, - правильному, западному. Стали ориентироваться на их ценности, перешли почти все на английский язык. Они решили для себя проблему своего будущего по кальке, сделанной с крупных европейских стран. Но для меня пока все-таки сравнение, причем по многим параметрам, в пользу Беларуси", - отметил он.

После окончания документальной картины "Крушение СССР: расшифровка "черного ящика", показанной в рамках фестиваля "Евразия.doc", зрители, среди которых было немало молодежи, остались в зале столичного кинотеатра "Беларусь", чтобы продолжить разговор с известным аналитиком по волнующим и, как показала жизнь, до сих пор актуальным вопросам.

"В фильме есть несколько вещей, которые меня поразили как человека, который пережил потерю великой страны. Как психотерапевт и психолог, я обратил внимание на то, кому позвонил Ельцин после подписания приснопамятного документа в Вискулях. Бушу! Он советовался с президентом Америки, и тот одобрил решение. Слушайте, большего унижения и пресмыкания перед сильными мира сего тяжело себе представить! - заявил эксперт. - А ведь Ельцин хотел, чтобы в нем видели такого мачо, освободителя, давшего, как он утверждал, столько суверенитета, сколько могли взять. Вы видели сюжет, когда Ельцин выступает перед конгрессом и сенаторами США? Он закончил свою речь словами: "Господи! Благослови Америку!". Правда, потом добавил: "И Россию тоже". Все-таки хватило ума и совести вспомнить и о своей стране".

На взгляд известного политолога, люди, подписавшие соглашение о развале СССР, - это такие Петрушки, куклы-марионетки, дергающиеся по командам Запада.

"Среди них был и бывший первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Бурбулис. Несмотря на высокую должность, он сам тоже марионетка. В фильме соратник Ельцина произносит фразу: "Развал СССР для меня - трагедия. Оптимистическая трагедия". Это - слава Герострата, - считает политолог. - И Бурбулис, и Шушкевич, и Кравчук, и Ельцин, и Горбачев - все они упивались тем, что разрушили храм. Они рады, что благодаря этому вошли в историю. Им абсолютно плевать на то, что произошло со страной".

В беседе затронули и последствия распада СССР, среди которых была масштабная реструктуризация всего евразийского пространства. На месте бывшего Советского Союза возникло 15 государств, затем последовал распад Югославии, Чехословакии. Появилось огромное количество не только новых государств, но и непризнанных республик, которые вели порой между собой кровопролитные войны. Отмечалось, что после развала СССР мир стал однополярным, и в течение нескольких десятилетий Соединенные Штаты оставались единственной на земле сверхдержавой, которая имела возможность решать любые проблемы по собственному усмотрению. В это время произошло резкое увеличение американского присутствия в регионах, которые отпали от Советского Союза. Запад серьезно расширился: некоторые республики стали членами Евросоюза и НАТО.

Александр Сосновский по просьбе зрителей прокомментировал и планы тогдашних руководителей союзных республик, собравшихся в пуще. "Не надо лукавства и вранья! Беловежские старички мечтали лишь о том, когда им на блюдечке с голубой каемочкой подадут более жирное блюдо, нежели союзный договор, а именно - больше власти и полномочий".

Известный публицист уверен в том, что развал СССР и прокатившаяся потом по бывшим соцстранам восточной Европы волна бархатных революций - звенья одной цепи. На его взгляд, госперевороты в Сербии, Грузии и Украине происходили с подачи внешних сил.

На вопрос, как бы сам Александр Сосновский поступил на месте Горбачева, чтобы изменить ход истории, он ответил так: "Наверно, слишком много на себя беру, но я бы не оказался на месте Горбачева, потому что никогда в той сложной для своей Родины ситуации не поехал бы в Форос, - уверен политолог. - Он должен был либо немедленно уйти в отставку, передать свои полномочия, либо не доводить страну до края пропасти. В данном случае я предпринял бы жесткие меры и не стал бы миндальничать с теми, кто пытается что-то у моей страны забрать".-0-

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