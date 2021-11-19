Политолог: ЕС осуществляет сегрегацию беженцев на "правильных" и "неправильных"

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС осуществляет сегрегацию беженцев на "правильных" и "неправильных". Такую точку зрения высказал политолог Петр Петровский в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"По сентябрьским результатам деятельности пограничной службы Польши, ею с территории Беларуси были задержаны 1720 беженцев, с территории Украины - 3290. При этом на острове Лампедуза и в других регионах Италии за день задерживают более 800 беженцев. Там 800 за день - а тут несколько тысяч собрались и им не могут организовать гуманитарный коридор. Это выглядит смешно. Так происходит, потому что осуществляется сегрегация беженцев на "правильных" и "неправильных". Видите ли, Европейскому союзу не нравится политический строй Беларуси, руководство нашей страны. И ЕС посчитал: там и беженцы "неправильные", идут не через те маршруты, поэтому мы их не пустим, - считает Петр Петровский. - Очень смешно смотреть Euronews, когда один сюжет рассказывает о том, какую гибридную атаку Александр Лукашенко проводит с беженцами, а буквально следующий - о том, что Франция приняла еще несколько сотен беженцев, проникших в страну со стороны Средиземного моря. Вы определитесь! Что это за двойные, тройные стандарты?"

По мнению Петра Петровского, такая аморальная и антигуманная сегрегация по политическим мотивам прежде всего бьет по имиджу Европейского союза. "Теперь даже те слепцы, которые впредь не видели этой реальности, сегодня являются свидетелями, что ЕС использует идеологию прав человека только в политических целях. Ни за какие права человека он не борется! Это идеологема для экспансии Европейского союза вовне", - сказал политолог.

По его словам, поляки начали обвинять ЕС в предательстве польских интересов в связи с тем, что Европейский союз и Германия в частности начали переговоры с Беларусью без консультации с Варшавой. "Для поляков кризис на границе сделан для накачки внутренней ситуации в стране, потому что рейтинг правящей "Право и справедливость" упал до 30%. Также у Польши имеется большой конфликт с ЕС по вопросам выделяемых на борьбу с COVID-19 средств - это более 30 млрд евро. Есть и конфликт по вопросам субсидий, которые Польша получает от Евросоюза в размере 10 млрд евро, когда сама выдает ЕС только около 3 млрд. ЕС обвиняет Польшу в нарушении европейских ценностей Лиссабонского соглашения в части судебной реформы, прав человека, информационного пространства (СМИ в Польше, по мнению ЕС, находятся под угрозой несоблюдения свободы слова). Эти конфликты Польша решает нивелировать, перевести в сторону беженцев", - подытожил Петр Петровский.-0-