Политолог: польские власти - варвары и негодяи, они ведут себя бесчеловечно по отношению к беженцам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти - варвары и негодяи, они ведут себя бесчеловечно по отношению к беженцам, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, сообщает БЕЛТА.

"Нужно было полякам использование всех этих чудовищных, варварских методов, типа водометов с перцовым газом, во-первых, для того, чтобы беженцы не прошли на их территорию. А во-вторых, чтобы показать, что они готовы на любые преступления. Польские власти нанимают уголовников, чтобы те избивали беженцев. То есть это максимально варварские методы", - рассказал Сергей Марков.

Политолог коснулся и темы освещения событий на границе журналистами. "Если вы включите российские телеканалы, вы увидите, что первые новости уже не про COVID-19, а про ситуацию на белорусско-польской границе. Российские государственные телеканалы, без сомнения, поддерживают позицию белорусского руководства. Белорусские власти чувствуют свою правоту и готовы ее продемонстрировать журналистам, в том числе недружественных Беларуси западных СМИ, - отметил он. - А польские власти прекрасно знают, что они варвары и негодяи, что они ведут себя бесчеловечно по отношению к мигрантам. Поэтому польские власти блокируют доступ средств массовой информации".-0-