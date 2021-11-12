Политолог: судьба курдов мало кого теперь волнует в Европе и США

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба курдов мало кого теперь волнует в Европе и США. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил известный украинский и российский политолог, историк, журналист Владимир Корнилов, сообщает БЕЛТА.

Еще со времен иракской кампании американцы активно использовали эту особую этническую группу в своих интересах. За услуги и верность курды надеялись с помощью США создать свое государство или как минимум на защиту. Но американцы в итоге их просто предали и бросили.

"Курдов Запад давно уже кинул, уж простите за такой сленг. То есть когда американцы львиную часть своих войск оттуда вывели, то курдов, можно сказать, бросили на растерзание всем кому ни попадя, в первую очередь турецким войскам", - сказал Владимир Корнилов.

По его словам, курдам много чего обещали, когда они поддержали американскую агрессию в Ираке и Сирии. "Но всем было понятно: курды - основной противник Турции, главная заноза Эрдогана", - подчеркнул политолог.

Владимир Корнилов добавил: "Судьба курдов мало кого теперь волнует на Западе, в Европе, США. В этом смысле это один из уроков, который должны вынести все те младоевропейцы, украинцы, иракцы, другие союзники Соединенных Штатов, которые надеются, что Запад, США, НАТО их защитят и будут защищать все оставшееся время".-0-