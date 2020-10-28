Политолог: цель лидеров оппозиции не демократизация страны, а захват власти любым путем

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель лидеров оппозиции не демократизация страны, а захват власти любым путем. Такое мнение выразил политолог Вадим Боровик в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если бы была цель у политиков, которые сегодня выгоняют людей на улицы, - демократизация страны, адаптация ее к современным реалиям, они бы сели за стол переговоров и сказали бы: "Стоп, улица". Для них цель - любым путем, даже на кровище, захватить власть. А потом им придется рассчитываться с теми, кто их привел к этой власти", - убежден Вадим Боровик.

В то же время, заметил политолог, сейчас главная задача государства - адаптировать социально-политическую систему к современным реалиям. "И сегодня власть говорит: "Мы готовы сесть за стол переговоров, провести конституционную реформу". Это разве не демократизация?" - спросил он.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов поддержал это мнение о намерениях оппозиции: "Цель одна - снос действующей власти недемократическим путем".-0-