Политолог: Украина сегодня балансирует на грани развала

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина - это страна, которая балансирует сегодня на грани развала. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Чем отличается Украина от Польши: Украина уже давно держит курс на Запад, но она не получила таких дотаций, которые получила Польша. И не получит. Когда мы говорим об Украине, мы говорим о другом полюсе одной восточноевропейской установки: получать деньги за имитацию конфронтации с Россией. Но говорим о том полюсе, который не имеет шансов на развитие. Украина - это, на мой взгляд, страна, которая балансирует на гране развала", - заявил Юрий Шевцов.

Польше же, по мнению политолога, развал не угрожает, вне зависимости от того, поддержит ее финансово Запад или нет. "Станет чем-то типа Болгарии. А Украина может развалиться", - считает он.-0-