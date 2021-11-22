Политолог: в ситуации с беженцами ЕС хочет найти повод для нового витка санкций

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ситуации с беженцами ЕС хочет найти повод для нового витка санкций. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам политолог Никита Мендкович, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация с беженцами является предлогом для нагнетания обстановки. Мы видим, что хотя есть опция принять беженцев, доставить их воздухом в Германию и на этом закончить проблему, потому что ряд местных правительств готовы их принять, тем не менее ни ЕС, ни официальный Берлин, ни Варшава не добиваются каких-то реальных шагов в этом направлении", - сказал Никита Мендкович.

По его словам, ЕС не стремится решить проблему беженцев. "Хотя она их тоже раздражает. Они хотят изыскать повод для нового витка санкций и антибелорусских мер, вводимых на официальном уровне. Не потому, что Беларусь что-то делает, а потому, что сам нынешний политический статус Беларуси, ее сотрудничество с Россией, отказ войти в качестве сателлита в сферу влияния США и НАТО раздражают европейских политиков, - отметил политолог. - Варшава пытается возложить на Минск ответственность за миграционный кризис и, соответственно, изыскивает поводы для новых агрессивных мер, направленных уже не против мигрантов, которые стали жертвами полицейской жестокости, а против официального Минска".-0-