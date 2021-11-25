Политолог: вся история с миграционным кризисом - классическая западная информпровокация

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся история с миграционным кризисом - классическая западная информационная провокация. Об этом заявил журналистам профессор МГУ им. М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло. Он принимает участие в IX Международной научно-практической конференции по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся история с миграционным кризисом - это классическая западная информационная провокация. Вообще говоря, это операция западных спецслужб. Кстати говоря, не польских: поляки там работают в качестве исполнителя. Это типичная операция американской разведки, которая использует поляков для работы под чужим флагом, есть такой термин, - сказал Андрей Манойло. - Это обычная провокация, чтобы создать инцидент, который позволил бы обвинить Беларусь и ее руководство в проведении агрессивной политики. Этот инцидент был создан. Он определенным образом начал освещаться. Соответственно польские власти провоцировали, чтобы, с одной стороны, нервно вели себя мигранты, которые пытались прорваться через границу, их встречали водометами и травили слезоточивым газом. Но эти моменты не снимали, а снимали исключительно агрессивность этих мигрантов и говорили, что их толкает кто-то сзади, что русские и белорусы это все организовали".

По словам политолога, этот инцидент подавали на западную аудиторию в совершенно определенной интерпретации. "Самостоятельного значения у этого инцидента нет. Потому что задача, во-первых, посмотреть ответную реакцию. Но самое главное было создать на базе этой фактуры устойчивое мнение у западной аудитории, что это агрессивная страна, которой надо опасаться. Страна, которая проводит агрессивную политику и совершает подобного рода диверсии. Сформировали, зафиксировали и после этого, когда дело уже сделано, думаю, что этот инцидент и саму эту операцию свернут. Потому что одна по себе эта провокация погоды не делает и роли не играет, их должно быть много. Должен быть определенный ассортимент подобного рода вещей, накопленных, зафиксированных и задокументированных, чтобы потом это можно было в рамках отдельного досье подать, например, международному сообществу. Поэтому цель отработки этого инцидента именно такая. Что касается действий польских спецслужб и польских властей, то это типичная провокация. Они действуют как классические провокаторы, и это даже не нужно доказывать, поскольку это видно невооруженным глазом", - констатировал он.

Институт национальной безопасности Беларуси совместно с Комитетом государственной безопасности проводит 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института. Будут обсуждаться теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности, право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства, психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (в том числе речь о деструктивном информационно-психологическом воздействии на личность, общество, государство). Будут рассмотрены информационные технологии в контексте обеспечения безопасности, деятельность спецслужб и органов безопасности.-0-