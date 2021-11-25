Вольфович: международная архитектура безопасности рушится на глазах

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная архитектура безопасности рушится на глазах, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В арсенал средств давления входят такие методы, как политические, экономические санкции, военная активность на территориях сопредельных государств. Беларусь, к сожалению, тоже испытывает на себе весь арсенал этих средств давления. То, что происходит на сопредельных территориях, не может не вызывать беспокойство. Это наращивание активности блока НАТО, увеличение количества проведения учений", - сказал Александр Вольфович.

Институт национальной безопасности совместно с Комитетом государственной безопасности проводят 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института.

Конференция является ежегодным форумом для обмена мнениями, результатами научных исследований и практическими достижениями признанных экспертов из числа представителей органов безопасности и специальных служб, академического сообщества, государственных структур, учреждений высшего образования, партнеров Беларуси из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году организационным комитетом получены более 300 заявок на участие от представителей 10 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Узбекистан) и 5 международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской ассамблеи ОДКБ).

Работа конференции организована на 5 секционных площадках. В частности, будут обсуждены теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности (историческая память и историческая политика, проблемы теории и практики обеспечения международной, региональной и национальной безопасности, противодействие террористическим проявлениям, подготовка кадров в сфере обеспечения безопасности), право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства (правовое обеспечение информационной безопасности и политики в сфере национальной безопасности, вопросы правового регулирования и реализации правовых мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства), психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (деструктивное информационно-психологическое воздействие на личность, общество, государство; социально-психологические аспекты и проблемы применения достижений психологической науки в практической деятельности органов безопасности и спецслужб, психология терроризма).

Также будут рассмотрены информационные технологии в контексте обеспечения безопасности (цифровизация как глобальный вызов и резерв обеспечения безопасности, защита информации и обеспечение информационной безопасности, информационные технологии в деятельности по обеспечению безопасности, актуальные вопросы информационно-аналитической деятельности: автоматизация поиска и анализа информации, резервы искусственного интеллекта), а также деятельность спецслужб и органов безопасности по обеспечению безопасности личности, общества и государства.-0-

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Фото Павла Орловского