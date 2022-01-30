Политолог: за словами Лукашенко внимательно следят на Западе

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За словами Президента Беларуси Александра Лукашенко внимательно следят на Западе, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"Помимо обращения непосредственно к белорусской нации в выступлении Лукашенко, конечно, был ряд знаковых посланий во внешний мир, в том числе оппонентам белорусской государственности. Главное из них - это послание о красных линиях", - сказал Андрей Стариков.

По его словам, видно, насколько резонирует выступление Президента во всех слоях общества. "Мы видим, насколько Лукашенко чувствует дух момента, дух истории. Насколько то, что Лукашенко адресует белорусскому народу, волнует этот самый народ, - подчеркнул политолог. - Я думаю, что слова Лукашенко услышат на Западе. Потому что в отличие от западных политиков то, что мы услышали, резонирует за пределами Беларуси. И у жителей Прибалтики, которые понимают, насколько их правители оторваны от реальности. Выступление это подтвердило: Лукашенко живет чаяниями белорусского народа, славянских народов. Лукашенко не оторван от них в отличие от тех же западных лидеров, а все ведь всегда познается в сравнении".-0-