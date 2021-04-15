Полоцкий университет планирует открыть учебный корпус в бывшем Доме офицеров

15 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Передача здания бывшего Дома офицеров в Полоцке из районной формы собственности в республиканскую состоялась 14 апреля. Теперь распоряжаться объектом будет Полоцкий государственный университет, вуз попытается вдохнуть вторую жизнь в это здание. Об этом проинформировал в своем Instagram-аккаунте председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, сообщает БЕЛТА.

"Во время встречи в Полоцком райисполкоме ректором ПГУ Олегом Романовым подписаны соответствующие документы. Уже есть предварительная концепция ремонта и реконструкции этого уникального здания 1939 года постройки, которое является историко-культурной ценностью и имеет особое значение для города и его жителей. В ближайшее время начнется обследование объекта, изготовление проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

По словам ректора университета, в бывшем Доме офицеров планируется расположить учебный корпус для творческих специальностей, также будут созданы условия для занятий студенческих объединений. Будет сохранен актовый зал, где смогут выступать коллективы со всей страны. Таким образом, здание станет образовательным и культурным центром региона. В перспективе также - размещение здесь военной кафедры, чтобы обеспечить преемственность между Полоцким кадетским училищем и учреждением высшего образования. Сроки реализации амбициозного проекта пока не сообщают.

Дом офицеров в стиле классицизма в центре города возвели в 1939 году. После войны его удалось восстановить. В начале 2000-х здание планировали передать от военных на баланс Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника и по указу Президента реконструировать под музей истории города. Затем были идеи преобразовать в культурно-деловой центр, но денег для реализации проекта не нашлось. Здание продолжало пустовать и разрушаться. В 2011 году из него выселили три отделения Полоцкой детской школы искусств. В 2019 году местные власти рассказали о проработке вопроса передачи Дома офицеров Полоцкому госуниверситету. В середине следующего года проблему сохранения здания вынесли на уровень правительства.-0-