Положение ветеранов в Беларуси одно из самых лучших в СНГ - мнение

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря всесторонней заботе государства для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые проживают в Беларуси, созданы одни из самых лучших условий среди стран СНГ. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Иван Гордейчик вместе с другими ветеранами из разных регионов страны, присутствовал в Овальном зале Дома правительства во время Послания Президента. "Как и говорил глава государства, сегодня для ветеранов делается очень много. Каждый председатель исполкома - в районе, городе, сельсовете - ориентирован на то, чтобы эта категория была досмотрена. И в год 75-летия освобождения Беларуси, уверен, мы тоже дойдем до каждого ветерана войны. Их сегодня в стране осталось 6380, к сожалению, - отметил Иван Гордейчик. - Также Президент уже подписал указ на выплату материального поощрения ветеранам - под эту категорию подпадает более 21 тыс. человек: ветераны тыла, защитники Ленинграда, те, кто участвовал в разминированиях, бывшие малолетние узники и другие. Утверждена юбилейная медаль к 75-летию освобождения, которую вручат каждому ветерану и участнику ВОВ".

Ранее был проведен обход всех 6380 ветеранов по месту жительства, отмечены бытовые вопросы, проблемы, которые необходимо решить, чтобы улучшить их условия проживания. "Примерно 2-3 раза в год мы общаемся с руководителями ветеранских организаций стран СНГ. И могу, не хвалясь, а совершенно искренне сказать, что наши ветераны находятся в самом лучшем положении. Действительно, государство уделяет много внимания, чтобы эта категория не чувствовала себя забытой".

БООВ тоже внесет свою скромную лепту в поздравление ветеранов с 75-летием освобождения Беларуси: при поддержке спонсоров и партнеров закуплено 500 подарков. "И главе Администрации Президента внесено предложение от объединения с просьбой поощрить наиболее активных его участников, которые на волонтерской основе вносят значимый вклад в реализацию государственной политики", - добавил Иван Гордейчик.

Он отметил, что руководителям ветеранских организаций в регионах поставлена задача провести осмотры всех памятных мест. На сегодняшний день большая их часть силами местных органов власти, общественных объединений, профсоюзов, закрепленных организаций, учреждений образования, просто неравнодушных людей уже приведена в порядок. "До конца этого месяца, думаю, не будет ни одного забытого или заброшенного памятника", - заключил собеседник.-0-