Получить консультацию медиатора по семейным вопросам можно дистанционно

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получить консультацию медиатора по семейным вопросам в День семьи, который отмечается в Беларуси сегодня, можно дистанционно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции.

Бесплатно будут консультировать медиаторы РОО "Белорусская лига семейных медиаторов". Они, например, расскажут, какие вопросы и конфликты помогает разрешить семейный медиатор, в каких ситуациях рекомендуется такая помощь, а также как помочь детям, пока родители в конфликте. Обратиться можно до 16.00 по телефону +375 33 9131931.

Акции по бесплатному консультированию планируются еще на 1 июня - в День защиты детей и 8 июля - в День семьи, любви и верности.

В Минюсте напомнили, что с 1 июля при разводе супругов обязательно будут информировать о возможности обратиться к медиатору. Это и другие новшества, касающиеся медиации, предусмотрены законом от 18 декабря 2019 года №277-З. Он вносит изменения в Гражданский, Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, Кодекс о браке и семье и иные законодательные акты.

Республиканское общественное объединение "Белорусская лига семейных медиаторов" зарегистрировано Министерством юстиции 24 января 2020 года. Оно создано для развития и укрепления института семейной медиации в Беларуси, повышения качества работы семейных медиаторов, содействия имплементации лучших международных практик в этой области в белорусское законодательство.-0-