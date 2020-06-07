Помощники Президента на следующей неделе проведут прямые телефонные линии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощники Президента - инспекторы по Брестской, Витебской областям и городу Минску проведут 9-10 июня прямые телефонные линии для населения, сообщает БЕЛТА.

Так, 9 июня со своими вопросами можно будет обратиться к помощнику Президента - инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу, прием звонков будет организован в Брестском облисполкоме.

В этот же день в Лиозненском райисполкоме на звонки будет отвечать помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.

10 июня прямую телефонную линию в администрации Партизанского района столицы проведет помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-