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01 февраля 2020, 14:51

Помпео после встречи с Лукашенко приехал в ПВТ

Майкл Помпео (справа) во время посещения Парка высоких технологий
Майкл Помпео (справа) во время посещения Парка высоких технологий

1 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Парк высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу в ПВТ госсекретарь прибыл несколько позже запланированного, поскольку переговоры с белорусским лидером продолжалась дольше, чем ожидалось. Высокого гостя встречали руководители ПВТ и наиболее крупных, успешных компаний-резидентов, работающих в Беларуси и выполняющих заказы для США. К слову, некоторые из директоров и владельцев компаний приехали в Минск из разных стран мира специально ради мероприятия в ПВТ.

Майкл Помпео (слева) во время посещения Парка высоких технологий
Майкл Помпео (слева) во время посещения Парка высоких технологий

В ожидании Майкла Помпео участники встречи многократно просматривали и повторяли презентации. И дело здесь не в разучивании текста или знании языка (они все свободно говорят по-английски), а в том, как за короткое время убедительно и эффектно рассказать свою историю успеха.

А рассказать есть о чем. За 2019 год экспорт услуг в ПВТ увеличился на 52% до $2,1 млрд (в 2018 году рост был на 38% до $1,4 млрд). На США приходится 44% экспорта компаний ПВТ.

В Парке высоких технологий 62 компании (из 751 зарегистрированной в ПВТ) работают с американским капиталом. Экспорт их услуг в США в 2019 году достиг $900 млн. Более 280 резидентов ПВТ выполняют те или иные виды работ, услуг для США.

Янчевский о визите Помпео в ПВТ: это хороший знак для развития бизнесаЯнчевский о визите Помпео в ПВТ: это хороший знак для развития бизнеса
"Нам очень приятно, что Государственный секретарь США во время посещения ПВТ по-хорошему удивился нашим белорусским разработкам, - сказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский. - Это такой хороший, добрый знак для развития бизнеса".

Посещение ПВТ американской делегацией во главе с Майклом Помпео получилось ограниченным по времени. Тем не менее, директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский кратко, но емко рассказал о результатах работы парка и, конечно, о его существенных достижениях.

Госсекретарь США также познакомился с презентациями пяти компаний-резидентов ПВТ.

Один из основателей и председатель совета директоров EPAM Systems рассказал, что его компания была одной из первых зарегистрирована в ПВТ, это произошло в 2006 году. Сейчас это всемирно известный производитель программного обеспечения. Головной офис размещен в США, а в Беларуси работают около 11 тыс. человек.

Участники встречи в Парке высоких технологий
Участники встречи в Парке высоких технологий

Возле стенда Flo Health, создателя приложения о женском здоровье, которое по итогам 2019 года стало самым популярным в США приложением в этой сфере и самым часто скачиваемым в AppStore, серьезную атмосферу экскурсии разрядил сооснователь компании Дмитрий Гурский. Он рассказал о своей недавней беседе с представительницей одного из американских фондов, которая специализируется на технологических продуктах для женщин. Она сильно удивлялась, что приложение для женщин Flo, созданное мужчинами, да еще и белорусами, смогло стать лидером этого рынка, обойдя европейские и американские компании, которые находятся ближе к основным потребителям и лучше финансируются. Дмитрий ответил ей тогда: "Мы, белорусские мужчины, больше всех любим женщин и делаем для них самый лучший продукт". Эта история вызвала одобрительный смех у представителей американской делегации.

Кроме того, Майкл Помпео ознакомился с работой Mapbox, чья штаб-квартира располагается в Сан-Франциско, а в 2016 году был открыт центр разработки и проектирования в Минске. Как понятно из названия, компания занимается разработкой карт, а в последнее время - специальных цифровых карт, программ для автомобилей без водителя.

Госсекретарь также с интересом узнал о стартапах SayGames. Это одна из самых молодых компаний, представленных сегодня Майклу Помпео. Основана в Минске в 2018 году. В ее портфеле 20 игр для AppStore и Google Play. Несмотря на молодой возраст, ее успехи впечатляют: в январе текущего года был 1 млрд скачиваний их продуктов. По итогам второго полугодия 2019-го компания стала лидером среди издателей игр для мобильных устройств в мире и находится на третьем месте после Google и Fаcebook по числу скачиваемых игр.

Завершилась краткая экскурсия презентацией Isovak. Ее отличает от других компаний то, что она производит не виртуальный продукт, типа программного обеспечения, а конкретный промышленный продукт - вакуумные установки для нанесения оптических покрытий. В этой сфере она входит в пятерку мировых лидеров.

Хотя времени на ознакомление с деятельностью парка у Майкла Помпео было немного, он не отнесся к визиту формально - внимательно выслушал презентации, задал уточняющие вопросы, поинтересовался, где компании находят нужных специалистов в области IT-технологий. А в конце принял участие в церемонии совместного фотографирования с другими участниками американской делегации, посольства США в Беларуси, Министерства иностранных дел Беларуси, а также представителями Администрации и компаний ПВТ.

Парк высоких технологий
Парк высоких технологий

По мнению Всеволода Янчевского, госсекретаря США по-хорошему удивили белорусские разработки в IT-сфере. Директор Администрации ПВТ назвал визит статусного американского чиновника хорошим знаком для развития бизнеса и выразил уверенность, что это придаст новый стимул в развитии деловых связей с США. "Хоть и банально это прозвучит, но это действительно так. Думаю, что и в сотрудничестве, и в поставках на американский рынок, и в американских инвестициях сюда, в Беларусь, будет новый этап. Сейчас тоже, слава богу, дела обстоят хорошо, но, я думаю, завтра они будут обстоять еще лучше", - подчеркнул он.

Государственный секретарь США Майкл Помпео посетил ПВТ после того, как состоялась его встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко во Дворце Независимости. Там же прошел совместный брифинг зарубежного гостя с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.-0-

Фото Сергея Шелега

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