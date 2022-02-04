"Поодиночке нас боятся на Западе гораздо меньше, чем когда мы вместе". Манойло об ОДКБ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поодиночке нас боятся на Западе гораздо меньше, чем когда мы вместе. Об этом заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Чтобы не было соблазна повторить попытки государственных переворотов таких, какие были предприняты в Беларуси в 2020 году и в Казахстане в начале этого года, во-первых, необходимо укрепить Союзное государство, чтобы оно стало не проформой, а реальной силой. И для этого идет слаживание, боевые учения, активно идет реформирование органов Союзного государства. Потому что поодиночке нас боятся на Западе гораздо меньше, чем когда мы вместе. Этим и объясняются во многом истерики, которые мы видим на Западе, по поводу в том числе и нынешних учений, - сказал Андрей Манойло. - Во-вторых, в адрес выпадов ОДКБ в Казахстане. Это первый прецедент, когда миротворческие силы ОДКБ фактически предотвратили вооруженный мятеж в стране и госпереворот. И это тоже страшно напрягло наших западных партнеров, которых продолжаю так называть. Так вот, чтобы западные партнеры не испытывали никаких иллюзий, ОДКБ сейчас должна извлечь все уроки и выводы из блестяще проведенной операции и создать систему противодействия государственным переворотам в форме цветных революций, по крайней мере, на пространстве стран - членов ОДКБ".

Политолог отметил, что должен быть постоянно действующий штаб, который в случае попытки силой захватить или сместить власть в той или иной стране включился бы автоматически. "Чтобы это не были уникальные решения по согласованию глав государств, которые должны еще собраться, у них позиции должны сойтись при этом, они должны найти время для контактов. Должна быть система, которая автоматически включается и действует как защитный механизм. Если сейчас такого постоянно действующего штаба не создадут, я буду очень сильно разочарован. А если создадут, то будет еще один механизм, который позволит при любой попытке США насильственно сменить власть в той или иной стране, мобилизовать силы и ресурсы всех стран - членов ОДКБ. В результате организаторы переворота столкнутся ни с одной взятой страной, а с единым фронтом всех стран, входящих в эту организацию. Это серьезно", - констатировал он.-0-